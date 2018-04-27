В общественных зданиях регионов ЦФО выявили свыше 7 тыс. нарушений пожарной безопасности

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Самое большое число нарушений норм пожарной безопасности в Центральном федеральном округе, по данным на пятницу, выявили в торговых центрах, бюджетных учреждениях Брянской области — свыше 3 тыс., на втором месте по этому показателю Владимирская область , где нашли около 2 тыс. недостатков. Чаще всего инспекции выявляют неработающие пожарные сигнализации, захламленные эвакуационные пути и использование в отделке помещений горючих материалов, рассказали ТАСС в пресс-службах надзорных ведомств регионов.

Массовые проверки соблюдения правил пожарной безопасности начались в российских регионах после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 25 марта 2018 года, погибли 60 человек.

Тульской области по решению суда закрыли 11 объектов, в том числе и торгово-развлекательные центры, и образовательные, спортивные учреждения. Проверки пожарной безопасности добрались до кафе, школ и детских садов в Тверской области . Так, практически во всех 15 объектах, проинспектированных в Рамешковском районе, обнаружили нарушения. «Повсеместно, в том числе в общеобразовательной школе и Доме творчества, выявлен ряд проблем: неправильно размещенные огнетушители, отсутствие техобслуживания систем пожарной сигнализации и оповещения», — сказали в областной прокуратуре

К концу апреля в Брянской области проверили 351 из 413 запланированных объектов, в том числе 12 торгово-развлекательных центров, количество выявленных нарушений пожарной безопасности превысило 3 тыс. Свыше 2 тыс. нарушений в марте-апреле выявили при проверках более 200 ТРЦ во Владимирской области. В суды области подали исковые заявления о закрытии пяти объектов, владельцы еще двух приняли решение добровольно приостановить деятельность до устранения нарушений. «Итоги неутешительны: ни один крупный ТРЦ не прошел проверку без замечаний», — сообщила журналистам губернатор региона Светлана Орлова , комментируя итоги рейдов.

Курской области совместные рейды прокуратуры и МЧС прошли в 265 наиболее крупных торговых комплексах, а также учреждениях образования и здравоохранения. Количество найденных нарушений пожарной безопасности превысило 770, возбудили 240 дел об административных правонарушениях, в суд направили 13 исков. «Основные нарушения связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, огнетушителей, в отдельных торговых центрах эвакуационные пути были загромождены посторонними предметами, а помещения отделаны горючими материалами», — отметили в пресс-службе прокуратуры.