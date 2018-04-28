В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 апреля. / ТАСС /. Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в Невском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС

"Пожар на Хрустальной улице ликвидирован". — сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС сообщали, что при пожаре пострадал работник сервиса, он госпитализирован. В управлении также отметили, что в момент ЧП в автосервисе находились 20 человек, все они самостоятельно покинули двухэтажное здание до прибытия спасателей.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в автосервисе. Сейчас спасатели занимаются его полной ликвидацией.