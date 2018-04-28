Ещё
В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в Невском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС.
"Пожар на Хрустальной улице ликвидирован". — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС сообщали, что при пожаре пострадал работник сервиса, он госпитализирован. В управлении также отметили, что в момент ЧП в автосервисе находились 20 человек, все они самостоятельно покинули двухэтажное здание до прибытия спасателей.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в автосервисе. Сейчас спасатели занимаются его полной ликвидацией.
ТАСС: последние новости
В Волгодонске в Ростовской области горит мебельный магазин Местные власти окажут помощь семье погибшего при взрыве под Калининградом мальчика Более 20 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в общественных зданиях в Сибири
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост88
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»29
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт47
Майские пенсии доставят по особому графику122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение