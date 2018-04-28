В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в Невском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС.
"Пожар на Хрустальной улице ликвидирован". — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС в пресс-службе городского управление МЧС сообщали, что при пожаре пострадал работник сервиса, он госпитализирован. В управлении также отметили, что в момент ЧП в автосервисе находились 20 человек, все они самостоятельно покинули двухэтажное здание до прибытия спасателей.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в автосервисе. Сейчас спасатели занимаются его полной ликвидацией.