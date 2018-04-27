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Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Петербурге
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Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Петербурге 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в Невском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.
"Пожар в административно-производственном двухэтажном здании на Хрустальной улице локализован", — сказали в пресс— службе.
Изначально пожару присвоили ранг №1-Бис, после чего его повысили до №2, сейчас ранг понизили снова до №1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС привлекли 11 единиц техники и 44 человек личного состава.
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