Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в Невском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

"Пожар в административно-производственном двухэтажном здании на Хрустальной улице локализован", — сказали в пресс— службе.