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Минприроды просит россиян не жечь траву и камыш на майских праздниках
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Минприроды просит россиян не жечь траву и камыш на майских праздниках 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 27 апреля. Минприроды России потребовало от глав регионов принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах в период майских праздников и так называемого «шашлычного сезона». В частности, население нужно предупреждать о запрете выжигания травы и об опасности разведения костров в лесах и на полянах, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.
"Напоминаем, что в целях предотвращения лесных пожаров запрещено: бросать в лесу горящие спичи, окурки, выжигать сухую траву в лесу и на полях, поджигать камыш", — говорится в сообщении.
Глава Минприроды Сергей Донской направил телеграмму главам субъектов с требованием «принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах». Он напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.
К настоящему моменту в 58 регионах России введен особый противопожарный режим, что подразумевает категорический запрет на разведение костров в лесном массиве, вблизи населенных пунктов и на берегах водоемов. На всей территории Забайкальского края и Амурской области введен режим ЧС. «Принятые меры особенно актуальны в преддверии майских праздников и так называемого „шашлычного сезона“, после которых в лесах могут заполыхать лесные пожары», — говорится в пресс-релизе.
Регионам рекомендуется обеспечить на период с 28 апреля по 13 мая круглосуточное дежурство региональной диспетчерской службы с целью оперативного контроля за текущей лесопожарной обстановкой, обмена информацией и взаимодействия. Минприроды также напоминает населению о то, что нельзя разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду, оставлять костровище без присмотра.
Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для граждан может составить до 4-5 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц — до 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. — 1 млн рублей.
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