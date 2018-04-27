В Оренбурге рухнул расселенный дом на улице Корецком

27 апреля днем в Оренбурге рухнул двухэтажный дом на пересечении улиц Корецкой и Советской.

По предварительным данным пострадавших нет, здание давно расселено. Сейчас проводится разбор завалов.