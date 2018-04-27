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В Оренбурге рухнул расселенный дом на улице Корецком
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В Оренбурге рухнул расселенный дом на улице Корецком 

АиФ-Оренбург 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
27 апреля днем в Оренбурге рухнул двухэтажный дом на пересечении улиц Корецкой и Советской.
По предварительным данным пострадавших нет, здание давно расселено. Сейчас проводится разбор завалов.
«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и ближайшие экипажи ППС. Был осуществлен поквартирный обход близлежащих домов. Полицейские выясняли у жильцов, где их дети, так как они могли находиться в обрушившемся здании. Все несовершеннолетние оказались или дома или в школе. Служебная собака с кинологом исследовали место происшествия, погибшие не обнаружены. Территория оцеплена», — рассказал референт ОИ и ОС УМВД России по Оренбургской области Марсель Миннуллин.
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