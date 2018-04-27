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В Оренбурге рухнул двухэтажный дом
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В Оренбурге рухнул двухэтажный дом 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На улице Корецкой в Оренбурге рухнул расселенный двухэтажный дом, который находился в аварийном состоянии, сообщает 56orb.ru.
Как уточнили в городской администрации, несмотря на то, что дом был давно расселен, в момент обрушения в нем могли находиться люди, поэтому на месте работают кинологи с собаками.
По предварительной информации, причиной ЧП могли стать прогнившие конструкции старого дома, которые не выдержали сильного ветра и самопроизвольно рухнули.
Спасатели уже приступили к разбору завалов. По словам местных жителей, в заброшенном доме часто играли дети, нередко туда захаживали бездомные. В настоящее время информация о погибших или пострадавших отсутствует.
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