В Оренбурге рухнул двухэтажный дом

На улице Корецкой в Оренбурге рухнул расселенный двухэтажный дом, который находился в аварийном состоянии, сообщает 56orb.ru.

Как уточнили в городской администрации, несмотря на то, что дом был давно расселен, в момент обрушения в нем могли находиться люди, поэтому на месте работают кинологи с собаками.

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать прогнившие конструкции старого дома, которые не выдержали сильного ветра и самопроизвольно рухнули.

Спасатели уже приступили к разбору завалов. По словам местных жителей, в заброшенном доме часто играли дети, нередко туда захаживали бездомные. В настоящее время информация о погибших или пострадавших отсутствует.