В Красноармейском районе Волгограда в общежитии обрушился потолок

В Красноармейском районе Волгограда в общежитии, расположенном на улице Панферова, 44, рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона.

По данным мэрии, на месте ЧП сейчас работают специалисты. Уточняется, что угрозы обрушения остальных конструкций дома нет. Жильцы не эвакуировались.

Как сообщает РИА34, в жилом двухэтажном доме на улице Панферова это уже не первое подобное происшествие. В середине июня прошлого года в общежитии произошло обрушение части кровли и перекрытий. Под тяжестью упавших стропил обрушившиеся перекрытия образовали дыру размером пять на шесть метров.

После ЧП год назад жильцов на несколько дней эвакуировали. Тогда специалисты заявили, что по результатам технического обследования риск повторного обрушения отсутствует.

К слову, построенная в 1954 году кирпичная двухэтажка является общежитием на 25 комнат, где проживает более сорока человек. В позапрошлом году дом был признан аварийным.