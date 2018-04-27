Востриков анонсировал создание независимого СМИ

Об этом он сообщил во время стрима на Youtube-канале известного российского блогера Арслана Энн.

«Основная деятельность, на которую я свои силы направлю, — это создание медиаплатформы, независимого СМИ неновостного. Есть хорошее агентство MASH. Эту будет медийная площадка, конкретно громкие дела», — заявил Востриков.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» произошел пожар. По официальным данным, погибло 64 человека, в том числе и члены семьи Игоря Вострикова. С тех пор он занимается активной общественной деятельностью, а также ведет блоги в социальных сетях.