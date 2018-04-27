В Новосибирске на один день изменят маршруты транспорта

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе, посвященной памяти воинов-сибиряков, погибших во время ВОВ, изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Во время эстафеты перекрывается движение транспорта с 09.00 до 14.00 по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до пл. им. Станиславского, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска

В связи с этим меняются маршруты движения общественного транспорта:

Автобусные маршруты: № 16, 19: ул. Ватутина — пл. Труда, далее — по действующим схемам; № 55, 64: пл. Станиславского — ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Широкая — пл. Труда, далее — по действующим схемам; № 4, 14, 24, 76: ул. Сибиряков-Гвардейцев — пл. К. Маркса — ул. Ватутина — пл. Труда, далее — по действующим схемам; № 43: ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме; № 1, 79, 89: ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Широкая — пл. Труда, далее — по действующим схемам.

Троллейбусные маршруты: № 4: ул. Сибиряков-Гвардейцев — пл. К. Маркса — ул. Ватутина — пл. Труда, далее — по действующей схеме; № 24: пл. Станиславского — ул. Титова — М. К. Маркса — ул. Ватутина — пл. Труда, далее — по действующей схеме. Маршрутные такси: № 54: ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме; № 10, 12: ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Широкая — пл. Труда, далее — по действующим схеме.