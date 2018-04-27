Водоснабжение микрорайона в Омске с 2 тыс. жителей восстановлено после аварии

ОМСК , 27 апреля. / ТАСС /. Компания «Омскводоканал» устранила аварию на трубопроводе и восстановила водоснабжение омского микрорайона «Полет», где проживает около 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Водоснабжение восстановлено в 18:00 (15:00 мск). Мы планировали подать воду в 20:00 (17:00), но наша бригада смогла устранить аварию на два часа раньше", — уточнили в «Омскводоканале».

Авария, из-за которой без горячей и холодной воды остались 8 многоквартирных домов и 3 административных здания, произошла в пятницу около 12:40 (9:40 мск). Как уточнили в «Омскводоканале», в трубопроводе диаметром 300 мм образовалась трещина.