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Водоснабжение микрорайона в Омске с 2 тыс. жителей восстановлено после аварии
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Водоснабжение микрорайона в Омске с 2 тыс. жителей восстановлено после аварии 

ТАСС 15 минут назад
ОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Компания «Омскводоканал» устранила аварию на трубопроводе и восстановила водоснабжение омского микрорайона «Полет», где проживает около 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Водоснабжение восстановлено в 18:00 (15:00 мск). Мы планировали подать воду в 20:00 (17:00), но наша бригада смогла устранить аварию на два часа раньше", — уточнили в «Омскводоканале».
Авария, из-за которой без горячей и холодной воды остались 8 многоквартирных домов и 3 административных здания, произошла в пятницу около 12:40 (9:40 мск). Как уточнили в «Омскводоканале», в трубопроводе диаметром 300 мм образовалась трещина.
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