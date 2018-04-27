Около двух тысяч жителей Омска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

ОМСК , 27 апреля. / ТАСС /. Около 2 тыс. жителей микрорайона «Полет» в Омске остались без горячей и холодной воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании «Омскводоканал».

"На водопроводе образовалась трещина, произошел излив воды на прилегающие территории. В 12:40 (9:40 мск) участок был локализован, на месте работает аварийная бригада. Без воды остались 8 многоквартирных жилых домов и три административных здания", — уточнили в «Омскводоканале».

Из-за аварии около 2 тыс. человек остались и без горячей воды, так как в микрорайоне используется закрытая схема горячего водоснабжения (вода нагревается прямо в домах от системы отопления). Восстановить водоснабжение компания планирует к 20:00 (17:00 мск). В настоящий момент в микрорайон организован подвоз питьевой воды.