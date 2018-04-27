Мотострелки ВВО помогают тушить лесные пожары в Амурской области

В ликвидации очагов в Завитинском районе Приамурья принимают участие около 50 военнослужащих, задействовано два автомобиля «Урал» и два многоцелевых тягача «МТ-ЛБ», а также специальная техника.

Амурской области военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа оказывают всестороннюю помощь в тушении лесного пожара в Завитинском районе Приамурья.

В ликвидации очагов пожара принимают участие около 50 военнослужащих ВВО, задействовано два автомобиля «Урал» и два многоцелевых тягача «МТ-ЛБ», а также специальная техника.

Задача военнослужащих –— не допустить распространения низового пожара, возникшего в районе.

Ранее в связи с установлением высоких классов пожарной опасности и возникновением крупных лесных пожаров в лесах на всей территории Амурской области введен режим «Чрезвычайной ситуации».

В настоящее время на территории области отмечено 25 очагов лесных пожаров.