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Мотострелки ВВО помогают тушить лесные пожары в Амурской области
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Мотострелки ВВО помогают тушить лесные пожары в Амурской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ликвидации очагов в Завитинском районе Приамурья принимают участие около 50 военнослужащих, задействовано два автомобиля «Урал» и два многоцелевых тягача «МТ-ЛБ», а также специальная техника.
В Амурской области военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа оказывают всестороннюю помощь в тушении лесного пожара в Завитинском районе Приамурья.
В ликвидации очагов пожара принимают участие около 50 военнослужащих ВВО, задействовано два автомобиля «Урал» и два многоцелевых тягача «МТ-ЛБ», а также специальная техника.
Задача военнослужащих –— не допустить распространения низового пожара, возникшего в районе.
Ранее в связи с установлением высоких классов пожарной опасности и возникновением крупных лесных пожаров в лесах на всей территории Амурской области введен режим «Чрезвычайной ситуации».
В настоящее время на территории области отмечено 25 очагов лесных пожаров.
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