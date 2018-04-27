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Произошло самопроизвольное возгорание смеси. Двое сотрудников пострадали на химическом предприятии в Дзержинске
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Произошло самопроизвольное возгорание смеси. Двое сотрудников пострадали на химическом предприятии в Дзержинске 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииПроизошло самопроизвольное возгорание смеси. Двое сотрудников пострадали на химическом предприятии в ДзержинскеДвое работников пострадали на химическом производстве в Дзержинске Нижегородской области.
Оба пострадавших работали на «Синтез — ПКЖ» аппаратчиками смешивания на производстве карбонильного железа. У мужчин сильные ожоги.
Несчастные случаи произошли при загрузке в смеситель компонентов производства. Произошло самопроизвольное возгорание смеси. Первому пострадавшему 27 лет. У него тяжёлые ожоги лица, шеи. Второй несчастный случай произошёл через неделю после первого. Пострадавшему 25 лет. На нём загорелась спецовка. Коллеги сами потушили пламя, но работник серьёзно пострадал: у него ожоги лица, шеи, туловища, рук.
При расследовании несчастных случаев были выявлены нарушения технологического процесса. В частности, специалисты обнаружили негерметичность узла загрузки. Кроме того, второго пострадавшего допустили к работе без брезентовой куртки.
Предприятие привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 220 тысяч рублей.
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