Произошло самопроизвольное возгорание смеси. Двое сотрудников пострадали на химическом предприятии в Дзержинске

фото из архива редакцииПроизошло самопроизвольное возгорание смеси. Двое сотрудников пострадали на химическом предприятии в ДзержинскеДвое работников пострадали на химическом производстве в Дзержинске Нижегородской области

Оба пострадавших работали на «Синтез — ПКЖ» аппаратчиками смешивания на производстве карбонильного железа. У мужчин сильные ожоги.

Несчастные случаи произошли при загрузке в смеситель компонентов производства. Произошло самопроизвольное возгорание смеси. Первому пострадавшему 27 лет. У него тяжёлые ожоги лица, шеи. Второй несчастный случай произошёл через неделю после первого. Пострадавшему 25 лет. На нём загорелась спецовка. Коллеги сами потушили пламя, но работник серьёзно пострадал: у него ожоги лица, шеи, туловища, рук.

При расследовании несчастных случаев были выявлены нарушения технологического процесса. В частности, специалисты обнаружили негерметичность узла загрузки. Кроме того, второго пострадавшего допустили к работе без брезентовой куртки.

Предприятие привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 220 тысяч рублей.