В Бердске обрушилась стена частного жилого дома на Октябрьской

Бердске стена частного жилого дома обрушилась на глазах у очевидцев, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, инцидент произошел утром в пятницу, 27 апреля, в жилом доме N32 по улице Октябрьской. Сообщается, что у помещения на глазах у очевидцев начала разваливаться стена, которая затем полностью обрушилась.

По имеющимся данным, в доме проживают два брата со своими супругами, 78-летним отцом и ребенком одного из братьев. В настоящий момент всем пострадавшим предложено переехать во временное жилье маневренного фонда на Черемушной улице.