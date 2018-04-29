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В Бердске обрушилась стена частного жилого дома на Октябрьской
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В Бердске обрушилась стена частного жилого дома на Октябрьской 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Век
В Бердске стена частного жилого дома обрушилась на глазах у очевидцев, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, инцидент произошел утром в пятницу, 27 апреля, в жилом доме N32 по улице Октябрьской. Сообщается, что у помещения на глазах у очевидцев начала разваливаться стена, которая затем полностью обрушилась.
По имеющимся данным, в доме проживают два брата со своими супругами, 78-летним отцом и ребенком одного из братьев. В настоящий момент всем пострадавшим предложено переехать во временное жилье маневренного фонда на Черемушной улице.
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