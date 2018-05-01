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С сегодняшнего дня МЧС начнет проводить противопожарные учения в ТЦ
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С сегодняшнего дня МЧС начнет проводить противопожарные учения в ТЦ 

Авторадио 21 час назад
Фото: Letidor.ru
На маневрах отработают действия сотрудников комплексов в экстренных случаях, а также в очередной раз проверят средства пожаротушения, исправность сигнализации и состояние эвакуационных выходов. МЧС осталось недовольно результатами масштабной проверки, которая началась после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Как оказалось, каждый второй торговый центр в России не соответствует требованиям пожарной безопасности. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, серьезные нарушения были допущены еще на этапе строительства многих зданий. Министр призвал россиян не оставаться безучастными и публиковать фотографии с нарушениями требований безопасности не только ТЦ, но и других зданий, в том числе в жилых домах.
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