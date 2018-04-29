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МЧС рекомендует прекращать работы в лесах на время противопожарного режима
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МЧС рекомендует прекращать работы в лесах на время противопожарного режима 

РИА Новости 28 минут назад
ИРКУТСК, 29 апр — РИА Новости. МЧС России рекомендует в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную деятельность в лесах, сообщил глава ведомства Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области.
"Мы рекомендуем в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную и лесозаготовительную деятельность в лесах", — сказал Пучков.
Он обратил внимание, что арендаторы и собственники земель отвечают за противопожарную безопасность.
"Организуйте спрос с конкретного владельца, собственника, арендатора земли, где возникла термоточка. Каждый пожар должен иметь конкретную фамилию, имя и отчество", — сказал глава МЧС.
Он сообщил, что для выявления термоточек работает космический мониторинг. «Всю необходимую информацию мы доводим до руководителей на местах», — сказал Пучков. Он поручил взять на контроль готовность всех подразделений, которые занимаются профилактикой и тушением природных пожаров.
В Иркутской области с начала пожароопасного периода произошли лесные пожары на площади 362 га. В регионе 466 населенных пунктов подвержены переходу лесных пожаров.
"Нужно очень энергично работать с населением. Привлекайте старост с учетом особенностей муниципальных образований", — заключил глава МЧС.
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