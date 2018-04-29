МЧС рекомендует прекращать работы в лесах на время противопожарного режима

"Мы рекомендуем в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную и лесозаготовительную деятельность в лесах", — сказал Пучков.

Он обратил внимание, что арендаторы и собственники земель отвечают за противопожарную безопасность.

"Организуйте спрос с конкретного владельца, собственника, арендатора земли, где возникла термоточка. Каждый пожар должен иметь конкретную фамилию, имя и отчество", — сказал глава МЧС.

Он сообщил, что для выявления термоточек работает космический мониторинг. «Всю необходимую информацию мы доводим до руководителей на местах», — сказал Пучков. Он поручил взять на контроль готовность всех подразделений, которые занимаются профилактикой и тушением природных пожаров.

В Иркутской области с начала пожароопасного периода произошли лесные пожары на площади 362 га. В регионе 466 населенных пунктов подвержены переходу лесных пожаров.

"Нужно очень энергично работать с населением. Привлекайте старост с учетом особенностей муниципальных образований", — заключил глава МЧС.