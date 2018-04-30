МЧС просит россиян размешать фото нарушений противопожарной безопасности

МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) страны. В каждом втором из них были выявлены очень серьезные нарушения требований противопожарной безопасности, их предписано устранить, сообщил «Интерфаксу» министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков . Он отметил, что многие ТРЦи уже были построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения. Во время них будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д. «Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.

Он призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

На прошлой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что уже направили в суды более 120 заявлений, в том числе и о закрытии торгово-развлекательных центров в разных регионах России в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.