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МЧС просит россиян размешать фото нарушений противопожарной безопасности
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МЧС просит россиян размешать фото нарушений противопожарной безопасности 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Реальное время
МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) страны. В каждом втором из них были выявлены очень серьезные нарушения требований противопожарной безопасности, их предписано устранить, сообщил «Интерфаксу» министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Он отметил, что многие ТРЦи уже были построены с явными нарушениями.
Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения. Во время них будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д. «Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.
Он призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.
На прошлой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что уже направили в суды более 120 заявлений, в том числе и о закрытии торгово-развлекательных центров в разных регионах России в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.
Массовые проверки торговых центром и мест отдыха детей начались по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.
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