МЧС и прокуратура обнаружили нарушения в каждом втором торговом центре страны 

Проверка всех торгово-развлекательных центров в России выявила пугающие результаты. Оказалось, что с серьезными нарушениями работают около половины из них. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. — заявил министр. К сожалению, как выяснилось, часть торговых центров изначально была построена с явными нарушениями. Однако проверяющие органы долго не обращали на это внимания. Теперь же ситуация изменилась. Более того, с 1 мая, по словам Владимира Пучкова, в торговых центрах начнут проходить учения. В рамках этих мероприятий персонал и администрация узнают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, например, при возникновении пожара. Кроме того, каждый ТЦ еще раз проверят на наличие средств первичного пожаротушения, удовлетворительное состояние эвакуационных выходов и так далее. — добавил Владимир Пучков. Министр попросил всех россиян следить за собственной безопасностью. В частности, Владимир Пучков призвал сообщать в соцсетях не только о нарушениях в ТРЦ, но и в других местах, даже подъездах жилых домов. Напомним, после массовых проверок Генпрокуратура уже направила в суды более 120 заявлений. Среди них есть и документы с требованиями закрыть ТРЦ в разных регионах страны из-за нарушений правил пожарной безопасности. Массовые проверки начались после трагедии в Кемерове. 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание, которое переросло в масштабный пожар. Его жертвами, по официальным данным, стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. Фото: shutterstock.com