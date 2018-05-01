Ещё
МЧС и прокуратура обнаружили нарушения в каждом втором торговом центре страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

МЧС и прокуратура обнаружили нарушения в каждом втором торговом центре страны 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Проверка всех торгово-развлекательных центров в России выявила пугающие результаты. Оказалось, что с серьезными нарушениями работают около половины из них. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. — заявил министр. К сожалению, как выяснилось, часть торговых центров изначально была построена с явными нарушениями. Однако проверяющие органы долго не обращали на это внимания. Теперь же ситуация изменилась. Более того, с 1 мая, по словам Владимира Пучкова, в торговых центрах начнут проходить учения. В рамках этих мероприятий персонал и администрация узнают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, например, при возникновении пожара. Кроме того, каждый ТЦ еще раз проверят на наличие средств первичного пожаротушения, удовлетворительное состояние эвакуационных выходов и так далее. — добавил Владимир Пучков. Министр попросил всех россиян следить за собственной безопасностью. В частности, Владимир Пучков призвал сообщать в соцсетях не только о нарушениях в ТРЦ, но и в других местах, даже подъездах жилых домов. Напомним, после массовых проверок Генпрокуратура уже направила в суды более 120 заявлений. Среди них есть и документы с требованиями закрыть ТРЦ в разных регионах страны из-за нарушений правил пожарной безопасности. Массовые проверки начались после трагедии в Кемерове. 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание, которое переросло в масштабный пожар. Его жертвами, по официальным данным, стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
В Сети обсуждают подросшего сына Ксении Собчак Дмитрий Шепелев написал трогательный пост накануне пятилетия Платона Певица Натали винит себя за то, что потеряла ребенка
Комментарии  Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ399
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова21
Гейтс отказал Трампу10
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку29
США «с уважением» сняли флаг России118
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение