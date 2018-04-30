Глава МЧС считает необходимым увеличить штрафы для нарушителей противопожарных режимов

"Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям", — сказал он журналистам в понедельник.

По его словам, «нужно жестко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят». По словам Пучкова, в итоге страдают десятки, сотни и тысячи граждан.

"Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты", — сказал глава МЧС.