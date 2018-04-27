19 нарушителей привлечены к административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима в регионе 

529 межведомственных групп были
задействованы в патрулировании населенных пунктов, садоводств и дачных
посёлков за прошедшие сутки. Проведено патрулирование 386 населённых
пунктов и 38 садоводств. 4712 домов обошли специалисты с призывом
соблюдать требования пожарной безопасности и беречь своё имущество от огня. 18 сходов граждан проведено в Прибайкалье с целью обучения
населения мерам пожарной безопасности. 6 возгораний сухой растительности
было обнаружено и ликвидировано при патрулировании.
По результатам работы групп составлено 19 протоколов об административном правонарушении. Основанием стали
сжигание мусора и палы сухой растительности на приусадебных участках и прилегающих территориях. Выявленных нарушителей заставляют потушить
разведенный костёр и разъясняют им правильные действия при уборке
придомовой территории.
Телефон пожарной охраны «01» и «101» во всех районах области в круглосуточном режиме принимает
сообщения о нарушении правил пожарной безопасности для оперативного
реагирования на такие случаи.