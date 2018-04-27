С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим 

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории Московской области организовано патрулирование лесов и мест отдыха. По данным спасательного ведомства, в Подмосковье зафиксировано шесть очагов природных пожаров, причиной большинства из которых стала халатность людей.
В МЧС просят жителей региона не поджигать сухую траву на полях и в лесу и не разводить костры. Нельзя оставлять непотушенными спички или сигареты. Запрещается заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах: искры из глушителя могут вызвать пожар.