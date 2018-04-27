Ещё
С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим 

Говорит Москва 2 часа назад
В целях усиления мер пожарной безопасности на территории Московской области организовано патрулирование лесов и мест отдыха. По данным спасательного ведомства, в Подмосковье зафиксировано шесть очагов природных пожаров, причиной большинства из которых стала халатность людей.
В МЧС просят жителей региона не поджигать сухую траву на полях и в лесу и не разводить костры. Нельзя оставлять непотушенными спички или сигареты. Запрещается заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах: искры из глушителя могут вызвать пожар.
Говорит Москва: последние новости
Пожар на литейно-механическом заводе в Балашихе локализован На расследование дела о пожаре в Кемерове потребуется несколько месяцев В Москве после проверки МЧС и прокуратуры закрыли Усачёвский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место970
Кореи помирились373
Майские пенсии доставят по особому графику74
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение