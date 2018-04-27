Нижегородцам покажут пожарную технику и научат надевать боевую одежду

фото pixabay.comНижегородцам покажут пожарную технику и научат надевать боевую одеждуАкция пройдёт в День пожарной охраны, 30 апреля. Выставку современной пожарной техники развернут на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, у катера «Герой» 30 апреля, в День пожарной охраны.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области сообщили, что все желающие смогут принять участие в тушении горящего противня, поучаствовать в занятиях по оказанию первой помощи с тренировкой на манекене. Кроме того, участники праздника смогут попробовать разрезать гидравлическим аварийно-спасательным инструментом деревянные конструкции и металлические прутья. Также покажут «куб жизни», водолазное снаряжение. Посетителей ждёт конкурс по надеванию боевой одежды пожарного на скорость. Скорость будет учитываться и в ещё одном соревновании. Оно пройдёт в Нижнем Новгороде впервые: пожарным предстоит подняться по Чкаловской лестнице в полной

экипировке. Максимальное время выполнения упражнения не должно пр превышать 15 минут. Забег стартует в полдень, а выставка техники откроется в 11.30.