Ещё
МЧС подумает над планом города в местах большого человекопотока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС подумает над планом города в местах большого человекопотока 

360tv.ru 2 часа назад
МЧС озабочено вопросом городского планирования и собирается пересмотреть нормативные документы, касающиеся строений с большим человекопотоком. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков, передает «Интерфакс».
Остается вопрос городского планирования. МЧС готовит предложение, потому что нам нужно пересмотреть нормирование по высотным зданиям. Еще раз пересмотреть все нормативно-правовые документы по всем зданиям, сооружениям с массовым пребыванием людей
Пучков отметил, что в число этих объектов войдут площадки, автостоянки. Здесь ведомство подумает, как освободить пространство для обеспечения беспрепятственного прибытия специалистов и спасательной техники.
Когда проверки завершатся, то все предписания будут строго контролироваться.
Первый этап подготовки предложений уже завершен. Сама система будет создана в течение месяца.
В ночь на 27 апреля пожар в Приморском крае уничтожил несколько автомобилей. Среди них — Lexus, Toyota, Mazda Axela, Nissan X-Trail. Пока не установлено, при каких обстоятельствах произошло ЧП.
360tv.ru: последние новости
Московский «Торговый Центр 31» горел утром четверга Двое детей погибли при пожаре в Брянской области Работы в «Зимней вишне» следователи закончат в течение 7 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место972
Кореи помирились371
Майские пенсии доставят по особому графику74
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение