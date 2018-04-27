МЧС подумает над планом города в местах большого человекопотока

МЧС озабочено вопросом городского планирования и собирается пересмотреть нормативные документы, касающиеся строений с большим человекопотоком. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков, передает «Интерфакс».

Остается вопрос городского планирования. МЧС готовит предложение, потому что нам нужно пересмотреть нормирование по высотным зданиям. Еще раз пересмотреть все нормативно-правовые документы по всем зданиям, сооружениям с массовым пребыванием людей

Пучков отметил, что в число этих объектов войдут площадки, автостоянки. Здесь ведомство подумает, как освободить пространство для обеспечения беспрепятственного прибытия специалистов и спасательной техники.

Когда проверки завершатся, то все предписания будут строго контролироваться.

Первый этап подготовки предложений уже завершен. Сама система будет создана в течение месяца.