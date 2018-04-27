Кузбассовец едва не спалил храм

На этой неделе Киселевск чуть не лишился одного из своих храмов из-за пала травы. Дым над ним увидели бойцы Росгвардии, дежурившие в районе Красного Камня, свернули к нему и, обнаружив горящую траву, вызвали пожарных, которые, прибыв на место происшествия, потушили огонь. Поджигателя нашли неподалеку от места происшествия: он прятался в траве. Им оказался 40-летний местный житель. Подозреваемый признался, что поджигал траву за храмом из хулиганских побуждений. В какой-то момент огонь стал распространяться так быстро, что мужчина не смог его потушить. Чтобы избежать наказания, задержанный попытался скрыться от очага возгорания, рассказал официальный представитель Управления Росгвардии по Кемеровской области

Как ранее писала «Русская планета», президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал строже наказывать пассажиров, закуривающих во время полета. Поводом для такого предложения послужили сразу два произошедших накануне случая — две экстренные посадки самолетов внутренних рейсов из-за проигнорировавших правила бзопасности пассажиров.