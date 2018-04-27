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В Кургане пожарные машины застревают в ямах по пути на пожар
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В Кургане пожарные машины застревают в ямах по пути на пожар 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Открытие дачного сезона внесло свои коррективы в работу пожарных областного центра. После зимы садоводы возвращаются в свои дачные домики и начинают наводить порядок на участке: сгребают сухую траву, листву, а потом все это сжигают. Зачастую тлеющую кучку пепла оставляют без присмотра, и она вновь разгорается, а вместе с ней все, что рядом. Так, вчера, 26 апреля, около 16 часов на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в СТ «Березка» Кетовского района. Пожарные боролись с огнем почти два с половиной часа. Ветреная погода способствовала распространению огня и появлению новых очагов. На месте пожара работали 7 человек и 3 единицы техники. Еще один крупный пожар в СНТ «Рассвет» города Кургана. Около полуночи пламя объяло дачный домик и почти полностью его уничтожило. Пожарные работали до глубокой ночи. Огонь покорился им только ближе к 2 часам ночи. Всего от МЧС России тушением занимались 9 человек и 3 единицы техники.
Сообщения о горящей траве по берегам Тобола и Зауральских озер пожарные фиксируют десятками. Увы, не всегда удается оперативно добраться до очага возгорания. Так, вчера очевидцы зафиксировали застрявшую в колеях и буксующую пожарную машину, которая ехала тушить горящий лесок недалеко от микрорайона Зайково. В МЧС региона инцидент подтвердили, но заверили, что несмотря на это пожар был полностью потушен и пламя не успело далеко распространиться.
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