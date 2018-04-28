Прокуратура проверила торговые центры Новосибирска 

Прокуратура Новосибирска после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» провела проверки торговых центров, рынков и кинотеатров региона. Всего было проверено 161 заведение.
После страшной трагедии, случившейся в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по стране прошла волна проверок пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
В Новосибирске в ходе проверок было выявлено 1710 нарушений правил пожарной безопасности. Среди самых распространенных нарушений — загромождение эвакуационных путей, незаконные перепланировки и отсутствие свободного открывания эвакуационных выходов.
По словам начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Георгия Феофанова, ни одного нарушения не обнаружили лишь на четырех объектах. Под угрозой закрытия оказались пять объектов, на каждом из них надзорные органы выявили более 10 нарушений — по вопросу о запрете их деятельности прокуратура направила заявления в суд. Провалившими проверку оказались ТЦ «Занзибар», рынок «Левобережный», кинотеатр «Рассвет», а также два магазина в Новосибирск и Бердске. «В суды направлено пять заявлений о запрете осуществления деятельности до устранения нарушений пожарного законодательства», — приводит «Интерфакс» слова Феофанова.