Приамурью выделили еще 80 миллионов рублей на борьбу с пожарами

Сегодня в очередном заседании КЧС принял участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ , руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик . Подробности сообщает пресс-служба амурского правительства. «Мы сегодня получаем поддержку со всех регионов страны. Перебазировка, материальное обеспечение групп специалистов, прибывших в регион для тушения пожаров — все это требует денег. Нам нужны дополнительные лимиты, чтобы „отстоять“ еще месяц. По прогнозам синоптиков, май в Приамурье будет без существенных осадков. Прошу поддержки, чтобы мы могли обеспечить наших подчиненных ресурсами», — сказал Александр Козлов . «Действительно, ситуация достаточно сложная. Но на сегодняшний момент мы фиксируем стабилизацию по новым и ликвидируемым очагам. Нас больше всего тревожило на фоне достаточно сложной погоды — дефицит влаги, сильная ветровая нагрузка, отсутствие осадков — важно было стабилизировать обстановку и удержать ситуацию. Мы рассмотрели вашу заявку на выделение дополнительного финансирования — мы ее поддерживаем. 80 млн рублей — на компенсацию затрат, которые возникают с тушением лесных пожаров. Эти средства будут выделены из резервного фонда Федерального агентства лесного хозяйства. Подтверждаем нашу готовность в дальнейшем оперативно рассматривать все ваши обращения. Мы понимаем, что та группировка, которая сегодня работает, она значительна. У людей должна быть уверенность в том, что затраты будут своевременно компенсированы», — подчеркнул глава Рослесхоза. Иван Валентин проинформировал, уже более половины работников ФБУ Авиалесохрана федерального резерва — 350 человек (а всего их 700) работают в Приамурье. «Это ребята профессионалы, очень серьезно подготовлены, мы дополнительно еще перебрасываем сюда 30 человек из Омска. При необходимости будем наращивать усилия», — заверил замминистра природных ресурсов. Он также отметил правильность решения о проведении контролируемых отжигов для защиты населенных пунктов.

Валентик отметил правильность решения о проведении контролируемых отжигов для защиты населенных пунктов

Как рассказал зампред правительства области Алексей Венглинский, на сегодняшний день вся область находится в IV классе пожарной опасности. Наиболее сложная ситуация сохраняется на территориях Зейского, Мазановского, Свободненского и Бурейского районов. На тушении пожаров задействовано 1 218 человек, 173 единиц техники, в том числе десять воздушных судов. «Привлеченные силы и средства нам позволяют на период майских праздников вывести из действующих природных пожаров сотрудников пожарной охраны и сосредоточить их вблизи и на территории населенных пунктов. Это позволит обеспечить пожарную безопасность в населенных пунктах», — доложил зампред. Губернатор области на КЧС поднял вопрос о необходимости максимального ужесточения санкций за нарушение правил пожарной безопасности. «Для тушения пожаров мы привлекаем недешевые группировки, рискуем жизнью людей, спасая жизнь других людей. Тот вред, который наносится окружающей среде, ущерб федеральному и региональному бюджетам — несопоставим с санкциями — от 1 500 до 4 000 рублей. И мы не можем перевести с административного наказания к уголовному, что позволило бы увеличить сумму штрафа. Мы готовы проработать предложение, чтобы вынести его депутатам Госдумы для внесения изменений в законодательство», — предложил Александр Козлов. Иван Валентик согласился, что необходимо рассмотреть этот вопрос. По информации Алексея Венглинского, совместными рейдами удалось выявить 42 поджигателя. Все они привлечены к административной ответственности. За несоблюдение противопожарного режима составлено 2473 протокола на общую сумму 3, 956 млн рублей, уже взыскано 1,179 млн рублей. После заседания регионального штаба КЧС, Иван Валентик вместе с Александром Козловым посетили один из наиболее напряженных в пожароопасном плане районов — Свободненский. «Большое количество очагов, пожары возникают на землях сельхозназначения, переходят в лес. Ситуация управляемая, под контролем. Видим, что на всех очагах работают специалисты. Облетели несколько населенных пунктов, посмотрели, что в них проведены контролируемые отжиги. Это тот способ, который обеспечивает безопасность людей, которые проживают в населенных пунктах. Мы обсудили с губернатором, и считаем, что, безусловно, приоритет нашей работы — это предупреждение перехода природных пожаров на населенные пункты», — резюмировал руководитель Федерального агентства лесного хозяйств.

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