В Киргизии эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе

БИШКЕК , 27 апр — РИА Новости . Посетители и сотрудники крупного торгово-развлекательного центра «Бишкек-парк» эвакуированы после получения информации о заложенном взрывном устройстве, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии

"В дежурную службу «102» Бишкека поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре «Бишкек-парк». На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР (Киргизской республики — ред.) и ГКНБ", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в настоящий момент территория торгового центра оцеплена, специалисты ГКНБ проводят осмотр здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.

Также сотрудники спецслужб начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности человека, сообщившего о заложенном устройстве.

Накануне после ложного сообщения о бомбе в Бишкеке были эвакуированы студенты и преподаватели Американского университета в Центральной Азии.