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В Киргизии эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе
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В Киргизии эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе 

РИА Новости 47 минут назад
БИШКЕК, 27 апр — РИА Новости. Посетители и сотрудники крупного торгово-развлекательного центра «Бишкек-парк» эвакуированы после получения информации о заложенном взрывном устройстве, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
"В дежурную службу «102» Бишкека поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре «Бишкек-парк». На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР (Киргизской республики — ред.) и ГКНБ", — сообщили в пресс-службе.
По ее данным, в настоящий момент территория торгового центра оцеплена, специалисты ГКНБ проводят осмотр здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.
Также сотрудники спецслужб начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности человека, сообщившего о заложенном устройстве.
Накануне после ложного сообщения о бомбе в Бишкеке были эвакуированы студенты и преподаватели Американского университета в Центральной Азии.
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