МЧС проверит свои подразделения в Поволжье 

ТАСС, 27 апреля. МЧС России проверит свои подразделения в Приволжском федеральном округе, в ряде регионов которого отмечается низкий уровень подготовки пожарных.
"Ставлю задачу полностью проверить все подразделения Поволжья. Я не могу объяснить, почему самые тяжелые пожары были в Поволжье. «Хромая лошадь», массовые пожары, когда сотни домов сгорало, ТЦ «Адмирал», — заявил глава МЧС Владимир Пучков на Всероссийской конференции «Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России».
Пучков добавил, что в некоторых регионах Поволжья — самая слабая подготовка личного состава, а в Нижегородской области — самая низкая укомплектованность личным составом. «Вы делом занимайтесь, а то у некоторых прозрение наступило, как же все плохо. А 15 лет все хорошо что ли было?» — отметил Пучков, обращаясь к руководителям Главных управлений МЧС по субъектам РФ, входящих в ПФО.