Где можно жарить шашлыки в Ярославле?

Майские праздники — традиционное время для первых шашлыков. Где их можно жарить на законных основаниях?

Важно помнить, что разведение костра в черте города запрещено. Это касается жилых дворов и парков, скверов, набережных и других мест, располагающих к поеданию мяса. Также мы советуем не жарить шашлык на балконе или крыше дома. Как минимум, это является нарушением требований пожарной безопасности. Открытый огонь в помещении подразумевает административное наказание — до 420 тысяч за шашлык на балконе. Единственный законный способ — аэро— или электрогриль.

Огонь, который вы развели за городом, необходимо потушить по окончанию пикника. Нельзя разводить костер в поврежденном или выгоревшем лесу, под пологом леса, на торфяниках и местах хвойного молодняка. Если в регионе введен противопожарный режим, то шашлыки нельзя жарить совсем.

Будьте внимательны и не нарушайте закон, даже если ваши соседи жарят шашлыки прямо под окнами.