МЧС планирует создать в регионах нормативно-технические советы для оценки состояния зданий

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. МЧС России в ближайший месяц планирует создать в регионах нормативно-технические советы для оценки проектов строящихся зданий и оценки их состояния. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на Всероссийской конференции «Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России».

"Чем сложнее здание, тем должна быть более мощная система экспертного обсуждения с привлечением соответствующих специалистов и служб. В ближайшие 30 дней мы воссоздадим на новом уровне нормативно-технические советы во всех субъектах Российской Федерации под эгидой МЧС России", — сказал Пучков.

Он пояснил, что все важнейшие проекты будут рассматриваться в рамках этих советов с привлечением ВДПО, других общественных организаций и местных жителей.