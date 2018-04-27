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МЧС планирует создать в регионах нормативно-технические советы для оценки состояния зданий
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МЧС планирует создать в регионах нормативно-технические советы для оценки состояния зданий 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МЧС России в ближайший месяц планирует создать в регионах нормативно-технические советы для оценки проектов строящихся зданий и оценки их состояния. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на Всероссийской конференции «Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России».
"Чем сложнее здание, тем должна быть более мощная система экспертного обсуждения с привлечением соответствующих специалистов и служб. В ближайшие 30 дней мы воссоздадим на новом уровне нормативно-технические советы во всех субъектах Российской Федерации под эгидой МЧС России", — сказал Пучков.
Он пояснил, что все важнейшие проекты будут рассматриваться в рамках этих советов с привлечением ВДПО, других общественных организаций и местных жителей.
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