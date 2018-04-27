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В Волгограде в аварийном доме обрушился потолок
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В Волгограде в аварийном доме обрушился потолок 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Потолок рухнул в аварийном здании общежития на улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда 27 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, фрагмент гипсокартонного покрытия отвалился в помещении общего пользования в доме №44. В результате обрушения никто из жильцов не пострадал. Специалисты в настоящее время пытаются понять, по какой причине рухнул потолок. «Угрозы обрушения остальных конструкций дома нет», — подчеркнули в городской администрации. Отметим, что здание уже осмотрели представители администрации района и коммунальных служб.
Дом №44 на улице Панферова построили еще в 1954 году. В нем зарегистрировано 54 человека, из которых постоянно проживает только 41. «Состояние дома находится на контроле чиновников с 2015 года. За счет средств муниципалитета было проведено спецобследование, по итогам которого в 2016 году здание были признано аварийным и включено в программу „Жилище“ на 2016-2020 годы», — заявили в мэрии. До начала расселения жильцам предложили переехать в маневренный жилой фонд, однако никто из них не согласился на это.
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