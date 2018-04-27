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Стали известны подробности травмирования двух рабочих на Дзержинском предприятии
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Стали известны подробности травмирования двух рабочих на Дзержинском предприятии 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ООО «Синтез — ПКЖ» в Дзержинске оштрафовано на 220 тысяч рублей за травмы, полученные работниками производства 25 и 31 марта. Об этом сообщается а сайте регионального управления Роструда.
Согласно сообщению, 25 марта 27-летний аппаратчик смешивания загружал в смеситель компоненты производства. В это время произошло самопроизвольное возгорание смеси в горловине бункера. Рабочий получил тяжелые ожоги лица, шеи и роговицы глаз.
Отмечается, что порошок карбонильного железа является пожаро-взрывчатым веществом. В ходе расследования были выявлены нарушения технологического процесса. На предприятии не производился замер температуры порошка в бункере и не было выдержано время пассивации порошка. Кроме того, узел загрузки смесителя был негерметичным. Также на производстве не была обеспечена защита персонала от воздействия опасных веществ при взрывах, пожарах и других авариях при проведении операций по загрузке порошка в смеситель.
Аналогичный случай произошел на том же производстве через неделю. Во время загрузки порошка в загрузочное устройство произошло возгорание смеси. Пламя перекинулось на верхнюю часть спецовки работника, который в результате получил ожоги лица, шеи, тела и рук.
Несчастный случай произошел из-за того, что не была устранена негерметичность узла загрузки биконического смесителя. Пострадавший рабочий был допущен на производство в спецовке без брезентовой куртки. Также был нарушен порядок продувки биконического смесителя инертным газом.
По результатам расследования, ООО «Синтез — ПКЖ» оштрафовано на общую сумму 220 тысяч рублей за обоих пострадавших на производстве работников.
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