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МЧС настаивает на возвращении Госпожнадзору функции контроля за объектами строительства
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МЧС настаивает на возвращении Госпожнадзору функции контроля за объектами строительства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Крупные пожары в России за последние 10 лет стали следствием просчетов при принятии решений в 2004 и 2007 годах об исключении Госпожнадзора из процедуры проведения экспертизы проектной документации для общественных зданий и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
"Последние крупные пожары явились следствием того, что органы государственного пожарного надзора были исключены из принятия проектной документации. В 2007 году нас практически вышвырнули из комиссий по приемке объектов и введения их в эксплуатацию. Сегодня мы пожинаем бурю", — сказал Еникеев на Всероссийской конференции «Об итогах развития пожарной охраны в современной России» в преддверии Дня пожарной охраны, отмечаемого 30 апреля.
В связи с этим, отметил Еникеев, необходимо совершенствовать нормативную базу для объектов с массовым пребыванием людей, включающую участие надзорных органов МЧС в процедурах ввода в эксплуатацию таких объектов.
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