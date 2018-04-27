МЧС настаивает на возвращении Госпожнадзору функции контроля за объектами строительства

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Крупные пожары в России за последние 10 лет стали следствием просчетов при принятии решений в 2004 и 2007 годах об исключении Госпожнадзора из процедуры проведения экспертизы проектной документации для общественных зданий и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

"Последние крупные пожары явились следствием того, что органы государственного пожарного надзора были исключены из принятия проектной документации. В 2007 году нас практически вышвырнули из комиссий по приемке объектов и введения их в эксплуатацию. Сегодня мы пожинаем бурю", — сказал Еникеев на Всероссийской конференции «Об итогах развития пожарной охраны в современной России» в преддверии Дня пожарной охраны, отмечаемого 30 апреля.