Кто стал личным врагом Никиты Михалкова

На днях поклонники Никиты Сергеевича Михалкова поразились его очередной передаче из серии «Бесогон». На это раз известный режиссер давал отлуп не «пятой колоне», не идеологической нестойкости некоторых коллег или мздоимству отдельных соратников по режиссерскому цеху. В центре его эмоционального монолога, изредка прерываемого демонстрацией копий почти конфиденциальных документов, была деятельность МЧС . То есть структуры, эффективностью которой еще недавно принято было гордиться.

И, естественно, главное острие режиссерской критики было направлено против ее нынешнего начальника Пучкова. Тут было и приобретение немецких пожарных цистерн по явно завышенным расценкам. И неудачные китайские квадрокоптеры, не способные работать при нулевой температуре. И строительная незавершенка на многие миллиарды рублей, лишившая сотрудников шанса на нормальную квартиру за выслугу лет. И многое другое.

Обычно после таких программ на Руси традиционно ждут отставки разносимого на клочки лица, а то и посадки с предварительным громким процессом. Не нам, естественно, судить о том, чем на деле был вызван столь сокрушительный разоблачительный пафос Михалкова. Вряд ли Никиту Сергеевича можно назвать последней инстанцией, к которой только и могли прибегнуть обиженные сотрудники МЧС. Однако критика в адрес Пучкова нарастает как снежный ком. Другое дело, что под его тяжесть в последние месяцы попадают пока только заместители Владимира.

Кстати, сам Пучков назвал тезисы, озвученные Михалковым, «бредом». А заодно сообщил, что телевизор не смотрит, мол, нет времени, делом занимаюсь.

В память о Спитаке

В жизни Владимира Андреевича Пучкова однажды случилась та самая судьбоносная встреча, которая эффективно переворачивает всю вроде бы заранее расписанную жизнь.

Между тем, как и многие деревенские хлопцы, юный Пучков видел реальную возможность выбиться в люди, поступив в военное училище и надев офицерские погоны. За его плечами было Тюменское высшее командное военно-инженерное училище, а затем и академия им. Куйбышева. Служил он на Дальнем Востоке, потом в Пермской области. И, может быть, так бы и вышел в отставку полковником и командиром полка. Но случилось землетрясение в армянском Спитаке…

И Пучкова, который в то время был заместителем командира 158 отдельного полка гражданской обороны, перебросили в самое пекло той страшной катастрофы. Там он познакомился с Сергеем Кужугетовичем Шойгу , который участвовал в спасении пострадавших в качестве добровольца-специалиста. За плечами его был уже солидный строительный опыт. Не исключено, что в беседах с кадровым военным у Шойгу окончательно сформировался план создания Российского корпуса спасателей, который вскоре после нашей августовской революции сумел поглотить войска Гражданской обороны, а затем и всех пожарных.

Ну а Владимир Александрович продолжил карьеру уже в качестве сотрудника сначала корпуса, потом — министерства. Его знакомство с первым лицом новой структуры не прошло даром: он последовательно шагал по карьерной лестнице, переходя с одной должности на другую. Возглавлял всероссийский НИИ по проблемам ГС, потом шли начальственные должности в разных департаментах МЧС, включая Департамент мероприятий по защите населения и территорий. Кажется, год он рулил в Северо — Западном региональном центре МЧС. И, наконец, стал стас-секретарем министерства и заместителем министра по вопросам гражданской обороны.

Возглавлял спасательные и восстановительные работы в Грозном , в Южной Осетии . На шахте «Комсомольская» после взрыва метана. Посильно участвовал в тушении пожара на Останкинской телебашне в столице. Словом, имел внушительный послужной список. И когда Сергея Кужугетовича в качестве губернатора срочно направили разгребать завалы иного рода в Подмосковье , Пучков стал и.о. миниистра — возможно, потому что ближайший соратник Шойгу Воробьев уже стал сенатором.

Такая она — «оптимизация»

Глава МЧС России Владимир Пучков в поселке Черемушки, где накануне из-за неосторожного обращения с огнем сгорело более 20 строений

Говорят, работой Пучкова был очень недоволен президент Медведев. Особенно его нарекания вызвала деятельность МЧС во время страшных пожаров, захвативших Центральную Россию в 2010 году. А именно Пучков как заместитель министра и курировал процесс тушения. Тогда огненный шторм дошел чуть не до границ столицы, москвичи просто задыхались от заполнившего улицы и проспекты удушливого дымы с запахом едкой гари. Но до Пучкова, которого президент якобы собирался демонстративно уволить, руки не дошли. Поскольку под пресс недовольства попал мэр Лужков, который во время пожаров позволил себе укатить в отпуск. Видимо, утрату доверия мэром сочли достаточной мерой наказания за коллективные просчеты. И Пучков остался на своем посту.

А когда президентом вновь стал Владимир Путин, то Владимир Александрович стал министром без всяких приставок. Думается, что по аппаратным правилам снятие Пучкова тогда выглядело бы ударом по Шойгу и его главному кадровому предложению. Чиновничья этика такого поворота тогда, надо полагать, не допускала.

Нельзя все проблемы сейчас сваливать на одного Пучкова. Видимо, они копились и раньше. Но в годы больших нефтяных денег этого не замечали. А вот когда пришлось затягивать пояса, выяснилось, что у МЧС большой дефицит бюджета и долги по зарплате перед сотрудниками. В результате начались большие кадровые сокращения. Из пожарных команд увольнялись сотрудники, чей возраст перевалил за 45 лет. То есть был уволен самый грамотный и опытный персонал. На 70 процентов был сокращен аппарат пожаронадзора. А оставшиеся сотрудники просто физически не могли охватить своим контролем все объекты.

facebook.com/MchsRussia

О приобретениях некачественных квадрокоптеров и цистерн по завышенным расценкам красочно рассказывал Никита Михалков. Весьма характерно, что руководство МЧС умудрилось закупить немецкие автоцистерны через ГУ МЧС Крыма , избежав всякого тендера и добавив к стоимости каждой машины еще по два миллиона рублей. И при этом сокращались закупки для мобильного госпиталя известного во всем мире «Центроспаса», отказались от закупок новых самолетов Ил-76 и пожарных вертолетов.

Зато был куплен новый «Суперджет» с люксовой отделкой салона на 19 пассажиров. И явно не для целей пожаротушения. А заодно в гараже руководства появились два новых лимузина — ВMW-7 за 13 миллионов рублей и Audi A-8.

Не слишком удачно действовало министерство и во время новых захвативших страну катаклизмов. В частности, во время наводнения, уничтожившего город Крымск , МЧС не смогло вовремя предупредить население о надвигающейся угрозе. В результате погибло 160 человек, причем высшие местные чиновники были загодя предупреждены и имели время, чтобы вывести в безопасное место и скарб, и близких. Затем последовали тайфуны на Дальнем Востоке, взрыв на шахте «Северная», когда погибло и несколько спасателей. В Иркутской области упал пожарный самолет с экипажем из десяти человек. Словом, министерство Пучкова аккумулировало неудачи и потери.

Последствия наводнения в городе Крымск в Краснодарском крае

Тень большой коррупции

Никита Сергеевич красочно рассказывал и показывал, как росла стоимость немецких пожарных цистерн на базе «Мана» с 16 миллионов до 20. Хотя можно было бы купить куда боле дешевые отечественные на «Камазах». Ну, вот по коррупционным или, как говорят в армии, компрометирующим обстоятельствам был уволен заместитель Пучкова Артамонов, с которыми они были связаны по службе чуть не с начала девяностых. Выяснилось, он оформил свою жену в НИИ МЧС, но она реально ни дня там не проработала, что, однако, не мешала ей регулярно получать зарплату. Другой уволенный зам, некто Беляев, сумел еще, будучи на руководстве в Северо-Западном региональном центре, приобрести множество квартир. Много сомнений вызывал и заказ разного рода программ развития, за которые платили иногда сотни миллионов рублей. Чувствовался привкус возможного распила немалых средств. За два миллиарда рублей была создана, во всяком случае на бумаге, «Всероссийская комплексная система информирования и оповещения в местах массового пребывания людей».

Но мы помним, какими потерями закончился прошлогодний столичный ураган, унесший жизни 13 человек. И до сих пор МЧС отчего—то уповает на радиоточки в квартирах. Хотя мы живем не в сороковых годах, и мало у кого радио работает постоянно.

Ну, а ошибки пожарных во время борьбы с огнем в «Зимней вишне» уже становятся предметом специального уголовного следствия. Заодно выяснилось, что инспекторы пожаронадзора годами не проверяли под фиктивным предлогом этот ТРЦ. То есть коррупция вкупе с неопытностью экипажей стоили стране потерей десятков жизней.

Может быть, при Шойгу эффективность работы МЧС была слегка преувеличена, но явно при Пучкове началась деградация всей системы, столь важной для страны, в которой пожары, ураганы, наводнения и техногенные катастрофы ежегодно уносят многие тысячи жизней.