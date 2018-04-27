Семейный спортивный центр возведут в СЗАО

Комплекс для семейного спорта появится в СЗАО. Возведение здания планируется завершить к 2020 году. Новый компелкс будет соседствовать со стадионом « Красный Октябрь ». Об этом рассказали на портале правительства Москвы

В новом спортивном комплексе будет все для активного отдыха. На четырех этажах будут располагаться бассейны, для взрослых и детей, тренажерный зал, а так же площадка для волейбола, большого тенниса и баскетбола. Помимо этого в здании будут кафе и зоны отдыха.