Семейный спортивный центр возведут в СЗАО 

Комплекс для семейного спорта появится в СЗАО. Возведение здания планируется завершить к 2020 году. Новый компелкс будет соседствовать со стадионом «Красный Октябрь». Об этом рассказали на портале правительства Москвы.
— Фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства -отметил Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
В новом спортивном комплексе будет все для активного отдыха. На четырех этажах будут располагаться бассейны, для взрослых и детей, тренажерный зал, а так же площадка для волейбола, большого тенниса и баскетбола. Помимо этого в здании будут кафе и зоны отдыха.