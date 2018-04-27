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Семейный спортивный центр возведут в СЗАО
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Семейный спортивный центр возведут в СЗАО 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Комплекс для семейного спорта появится в СЗАО. Возведение здания планируется завершить к 2020 году. Новый компелкс будет соседствовать со стадионом «Красный Октябрь». Об этом рассказали на портале правительства Москвы.
— Фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства -отметил Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
В новом спортивном комплексе будет все для активного отдыха. На четырех этажах будут располагаться бассейны, для взрослых и детей, тренажерный зал, а так же площадка для волейбола, большого тенниса и баскетбола. Помимо этого в здании будут кафе и зоны отдыха.
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