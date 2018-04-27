В НСО больше нельзя разводить костры

В лесах Новосибирской области объявили запрет на разведение костров, на использование горючих или тлеющих материалов, а также на выполнение работ с открытым огнём. Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области, пожароопасный сезон установлен в 15 районах. В готовность приведены лесопожарные формирования, усилена группировка пожарно-спасательных сил, сообщает пресс-служба МЧС России по НСО.

Начало пожароопасного сезона в Новосибирской области устанавливается поэтапно. Первый этап пожароопасного сезона установлен с 23 апреля на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов.

Искитим, Новосибирск, Планируется, что второй этап будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в городах Бердск Обь и в рабочем поселке Кольцово. Третий этап предполагается установить с 4 мая на территории Кыштовского и Северного районов.

Сейчас во многих районах Новосибирской области пожароопасность повышается до третьего класса горимости. Сухая и ветреная погода может спровоцировать всплеск возгораний. Важно прибрать территорию по периметру дома, дачного участка и возле забора. Следует избавиться от сухой травы, чтобы ускорить появление зеленой поросли — это существенно снизит риск пожара. Избегайте типичных ошибок, приводящих к пожарам: разведения костра и сжигания травы. Утилизируйте мусор, сухую траву и листву безопасным способом без применения огня.

Главным управлением МЧС России внесено предложение в Правительство Новосибирской области по введению в самое ближайшее время Особого противопожарного режима, который полностью запрещает любые действия с огнем.