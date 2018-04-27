Ещё
В НСО больше нельзя разводить костры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

В НСО больше нельзя разводить костры 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В лесах Новосибирской области объявили запрет на разведение костров, на использование горючих или тлеющих материалов, а также на выполнение работ с открытым огнём. Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области, пожароопасный сезон установлен в 15 районах. В готовность приведены лесопожарные формирования, усилена группировка пожарно-спасательных сил, сообщает пресс-служба МЧС России по НСО.
Начало пожароопасного сезона в Новосибирской области устанавливается поэтапно. Первый этап пожароопасного сезона установлен с 23 апреля на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов.
Планируется, что второй этап будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в рабочем поселке Кольцово. Третий этап предполагается установить с 4 мая на территории Кыштовского и Северного районов.
Сейчас во многих районах Новосибирской области пожароопасность повышается до третьего класса горимости. Сухая и ветреная погода может спровоцировать всплеск возгораний. Важно прибрать территорию по периметру дома, дачного участка и возле забора. Следует избавиться от сухой травы, чтобы ускорить появление зеленой поросли — это существенно снизит риск пожара. Избегайте типичных ошибок, приводящих к пожарам: разведения костра и сжигания травы. Утилизируйте мусор, сухую траву и листву безопасным способом без применения огня.
Главным управлением МЧС России внесено предложение в Правительство Новосибирской области по введению в самое ближайшее время Особого противопожарного режима, который полностью запрещает любые действия с огнем.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В НСО сгорел дом из-за дорог, по которым не смогли добраться пожарные Пожар повышенного уровня сложности произошел в детском лагере НСО В Новосибирске сгорел кабинет зубного врача
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Поставим Макаревича на место658
Кореи помирились105
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение