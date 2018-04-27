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Собственник «Зимней вишни» снесет торговый центр за свой счет
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Собственник «Зимней вишни» снесет торговый центр за свой счет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Основной собственник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» — «Кемеровский кондитерский комбинат» — отдаст свою часть здания в собственность муниципалитета. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк, передает ТАСС.
По словам градоначальника, комбинат готов профинансировать снос здания, где произошел пожар. В настоящее время ведутся переговоры с остальными собственниками ТЦ. Остальные четыре владельца «Зимней вишни» намерены безвозмездно отдать здание администрации города, уточнил Середюк. Он выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен в течение нескольких недель.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания — замыкание электропроводки.
По делу были задержаны несколько человек, в том числе гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. По решению суда она арестована до конца мая.
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