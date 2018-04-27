Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, почему закрыли ТЦ «Аврора»

Глава областного центра рассказал о причинах закрытия ТЦ «Аврора».

В городе насчитывается около 1 000 зданий, которые находятся в аварийном состоянии, сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Кемерова . В таких зданиях проводятся межведомственные проверки, в них принимают участие сотрудники прокуратуры , противопожарных служб и городской администрации. Задача администрации города — это сверка проектной документации и фактического расположения объектов в здании.

Так, в ТЦ «Аврора» сотрудники администрации выявили несоответствие между проектом торгового центра и фактическим расположением объектов в нем. В подвале ТЦ «Аврора» должна была находиться парковка и места для разгрузки. По факту, там находится детский магазин.

В итоге прокурор подал иск о закрытии ТЦ «Аврора» до приведения здания в надлежащее состояние.