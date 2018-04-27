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15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксе
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15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксе 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
15 человек эвакуировали пожарные из горящего многоквартирного дома в селе Новодмитриевка городского округа Выкса. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в одной из квартир двухэтажного здания вспыхнул утром 26 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 8.15. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон второго этажа уже шел дым. Первым делом пожарные стали спасать жильцов.
С огнем боролись девять человек, было задействовано три единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади четыре квадратных метра. Пламя уничтожило имущество в комнате.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, печной пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Бору.
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