15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксе

15 человек эвакуировали пожарные из горящего многоквартирного дома в селе Новодмитриевка городского округа Выкса . Никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в одной из квартир двухэтажного здания вспыхнул утром 26 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 8.15. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон второго этажа уже шел дым. Первым делом пожарные стали спасать жильцов.

С огнем боролись девять человек, было задействовано три единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади четыре квадратных метра. Пламя уничтожило имущество в комнате.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, печной пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Бору.