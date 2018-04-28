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Шок: нижегородка задушила двух детей и купила путевку заграницу
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Шок: нижегородка задушила двух детей и купила путевку заграницу 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Нижегородской области раскрыто жестокое убийство двух детей, обгоревшие тела которых были обнаружены в заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе. По подозрению в совершении преступления задержана 27-летняя мать малышей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, утром 25 апреля в Нижнем Новгороде женщина, находясь на заднем сиденье в салоне арендованной иномарки, руками задушила 4-летнюю дочку и 2-летнего сынишку. В тот же день она попыталась избавиться от тел погибших детей, для чего уехала в Семеновский район и близ деревни Шалдеж подожгла малышей.
«Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород. На следующий день, она на той же автомашине вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район, где в заброшенном строении подожгла тела и скрылась с места происшествия», — рассказали в ведомстве.
В ходе допроса подозреваемая созналась в содеянном, заявив, что решилась на убийство, так как не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям. Следователи установили, что женщина не работает и разведена. При этом ежемесячно она тратила более 40 тысяч рублей на аренду автотранспорта и незадолго до лишения жизни своих детей приобрела путевку для отдыха заграницей.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения вменяемости женщины.
Ранее сообщалось, что вечером 26 апреля в заброшенном здании в 200 метрах от деревни Осинки близ федеральной трассы «Нижний Новгород — Киров» возник пожар. После его тушения были обнаружены два погибших ребенка.
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