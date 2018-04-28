Мать убила и сожгла детей, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь

Нижегородской области мать убила и сожгла двух детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь.

Тела двухлетнего мальчика и четырехлетней девочки были найдены вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании в Семеновском районе. Очевидец помог полиции установить личность подозреваемой, сообщает РИА Новости

Выяснилось, что утром 25 апреля женщина в салоне своего автомобиля задушила своих детей, а потом попыталась избавиться от тел возле деревни Шалдеж. Для этого она подожгла трупы, но ее спугнули охотники. Сбив огонь, она вновь положила детей в машину и привезла их домой. На следующий день женщина снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на заброшенном складе.

27-летняя женщина уже призналась в убийстве. Она рассказала, что пошла на это, так как не могла обеспечить детям достойную жизнь. Ее проверят на вменяемость.