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Мать убила и сожгла детей, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь
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Мать убила и сожгла детей, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Нижегородской области мать убила и сожгла двух детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь.
Тела двухлетнего мальчика и четырехлетней девочки были найдены вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании в Семеновском районе. Очевидец помог полиции установить личность подозреваемой, сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что утром 25 апреля женщина в салоне своего автомобиля задушила своих детей, а потом попыталась избавиться от тел возле деревни Шалдеж. Для этого она подожгла трупы, но ее спугнули охотники. Сбив огонь, она вновь положила детей в машину и привезла их домой. На следующий день женщина снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на заброшенном складе.
27-летняя женщина уже призналась в убийстве. Она рассказала, что пошла на это, так как не могла обеспечить детям достойную жизнь. Ее проверят на вменяемость.
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