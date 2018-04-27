По Казани проехала раритетная пожарная машина

Сегодня утром по Казани проехал раритетный пожарный автомобиль. Так пожарная охрана начала праздновать свое 369-летие.

Раритет двигался не спеша. За ним следовали мотоциклы и современные пожарные машины. Сейчас празднование продолжают в парке Победы. Там пожарные проводят демонстрацию — тушат ненастоящий пожар. Соревнуются в скорости надевания экипировки.

После этого пройдет церемония возложения цветов в память о погибших при исполнении долга пожарных, сообщают в пресс-службе МЧС по РТ.

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