Какие выводы сделали на Дону после пожара в «Зимней вишне»?

После кемеровской трагедии в «Зимней вишне» по стране прокатилась волна проверок в торговых центрах. Как обстоят дела с безопасностью на Дону

По словам первого замгубернатора региона Игоря Гуськова, промежуточные итоги проверки показали проблемы с безопасностью в 29 торговых центрах.

По решению суда девять заведений в донской столице и Новочеркасске уже закрыли двери для посетителей до тех пор, пока в них не наведут порядок.

Ещё пять ростовских объектов могут быть закрыты в любой момент, вопрос приостановки их деятельности решается в суде.

Вообще же, в донские суды направлены десятки материалов о приостановлении работы опасных мест для массового пребывания людей.