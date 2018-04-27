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Какие выводы сделали на Дону после пожара в «Зимней вишне»?
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Какие выводы сделали на Дону после пожара в «Зимней вишне»? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
После кемеровской трагедии в «Зимней вишне» по стране прокатилась волна проверок в торговых центрах. Как обстоят дела с безопасностью на Дону?
По словам первого замгубернатора региона Игоря Гуськова, промежуточные итоги проверки показали проблемы с безопасностью в 29 торговых центрах.
По решению суда девять заведений в донской столице и Новочеркасске уже закрыли двери для посетителей до тех пор, пока в них не наведут порядок.
Ещё пять ростовских объектов могут быть закрыты в любой момент, вопрос приостановки их деятельности решается в суде.
Вообще же, в донские суды направлены десятки материалов о приостановлении работы опасных мест для массового пребывания людей.
Напомним, причиной столь пристального беспокойства со стороны чиновников к торговым центрам стал страшный пожар в Кемерово, когда в печально знаменитой «Зимней вишне» погибли 60 человек.
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