Печной пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Бору

Крупный пожар, который вспыхнул из-за неправильного устройства и неисправности отопительной печи и дымохода оставил без крыши над головой жителей частного дома в деревне Горелово городского округа Бор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10.12 26 апреля. Пожар был поздно обнаружен. И к моменту прибытия первых подразделений уже горел мансардный этаж дома. С огнем боролись 19 человек, привлекалось пять единиц техники.

Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Пламя уничтожило крышу дома.

Напомним, в тот же день произошел пожар в административном здании в Володарском районе.