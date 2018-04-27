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Печной пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Бору
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Печной пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Бору 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Крупный пожар, который вспыхнул из-за неправильного устройства и неисправности отопительной печи и дымохода оставил без крыши над головой жителей частного дома в деревне Горелово городского округа Бор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10.12 26 апреля. Пожар был поздно обнаружен. И к моменту прибытия первых подразделений уже горел мансардный этаж дома. С огнем боролись 19 человек, привлекалось пять единиц техники.
Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Пламя уничтожило крышу дома.
Напомним, в тот же день произошел пожар в административном здании в Володарском районе.
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