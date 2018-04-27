В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина

Возгорание началось в 14:37 в деревне Пестовы. На улице Лесопарковой огонь охватил частный жилой дом. В пожаре обгорели крыша, стены изнутри и снаружи. Ориентировочный материальный ущерб составил 200 000 рублей.

В ведомстве отметили, что предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожара было найдено тело 62-летней женщины. Причина ее смерти сейчас устанавливается.

Фото — kubannews.ru