В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина 

26 апреля в Слободском районе произошел пожар в частном доме. С огнем боролись пять пожарных расчетов. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание началось в 14:37 в деревне Пестовы. На улице Лесопарковой огонь охватил частный жилой дом. В пожаре обгорели крыша, стены изнутри и снаружи. Ориентировочный материальный ущерб составил 200 000 рублей.
В ведомстве отметили, что предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожара было найдено тело 62-летней женщины. Причина ее смерти сейчас устанавливается.
Фото — kubannews.ru