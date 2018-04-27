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В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
26 апреля в Слободском районе произошел пожар в частном доме. С огнем боролись пять пожарных расчетов. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание началось в 14:37 в деревне Пестовы. На улице Лесопарковой огонь охватил частный жилой дом. В пожаре обгорели крыша, стены изнутри и снаружи. Ориентировочный материальный ущерб составил 200 000 рублей.
В ведомстве отметили, что предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожара было найдено тело 62-летней женщины. Причина ее смерти сейчас устанавливается.
Фото — kubannews.ru
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