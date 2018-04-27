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Около 200 домов в одном из районов Тюмени остались без воды из-за засора канализации
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Около 200 домов в одном из районов Тюмени остались без воды из-за засора канализации 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подачу воды ограничили почти в 200 домах одного из районов Тюмени из-за засора канализации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе «Тюмень Водоканала».
"Примерно в 200 домах ограничено водоснабжение. На сетях, подводящих к канализационной насосной станции, произошел засор, который привел к нештатной работе станции и угрозе ее подтопления. Поскольку у канализации нет обводных путей, мы в 8:00 (6:00 мск) начали ограничивать водоснабжение, чтобы провести профилактические работы как на коллекторе, так и на насосной станции", — сказали в пресс-службе.
В водоканале добавили, что ограничение коснулось как многоэтажных домов, так и двухэтажных построек. Специалисты планируют закончить все работы к 4:00 (2:00 мск) 28 апреля.
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