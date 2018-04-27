Около 200 домов в одном из районов Тюмени остались без воды из-за засора канализации

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Подачу воды ограничили почти в 200 домах одного из районов Тюмени из-за засора канализации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

"Примерно в 200 домах ограничено водоснабжение. На сетях, подводящих к канализационной насосной станции, произошел засор, который привел к нештатной работе станции и угрозе ее подтопления. Поскольку у канализации нет обводных путей, мы в 8:00 (6:00 мск) начали ограничивать водоснабжение, чтобы провести профилактические работы как на коллекторе, так и на насосной станции", — сказали в пресс-службе.

В водоканале добавили, что ограничение коснулось как многоэтажных домов, так и двухэтажных построек. Специалисты планируют закончить все работы к 4:00 (2:00 мск) 28 апреля.