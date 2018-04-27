В Челябинске на время профилактических работ Вечный огонь переселили в керосиновую лампу

Сегодня, 27 апреля, Вечный огонь на Аллее славы впервые в истории города перенесли в керосинку, чтобы он продолжал гореть, пока мемориальный комплекс ремонтируют к 9 мая. Проверка и чистка самой конструкции проводится перед Днем победы ежегодно, однако обычно огонь попросту гасили на несколько часов. Теперь же с помощью горелки его перенесли для сохранности в лампу. Пока за пламенем присматривают сотрудники Челябинскгоргаза, которые приводят в порядок систему подачи газа в мемориале. Вернуть пламя на «законное место» планируют уже к вечеру.

— Отключение подачи газа противоречит самому принципу Вечного огня — он гаснет на какое-то время. Поэтому мы впервые в Челябинске и скорее всего даже в России перетащили его с помощью горелки в лампу. Это не только техническая операция, но еще и патриотическая акция, — рассказал председатель «Союза призывников России» Марсель Хазиев.

Отметим, что, помимо прочистки труб, занимаются самой звездой. Начистить ее до блеска перед 9 мая взялись призывники, которые уже этой весной отправятся в армию.

Напомним, что недавно «Хорошие новости» писали об открытии в Челябинске первого мемориала Вечный огонь, построенного на частные средства.