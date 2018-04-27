Курян оштрафовали за сжигание сухой травы

В настоящее время уже зафиксированы 983 загорания сухой растительности и мусора

С начала пожароопасного периода в Курской области зарегистрировано 983 загорания сухой травы и мусора, 84 человека были привлечены к административной ответственности.

Как пояснили в пресс-службе МЧС , наиболее сложная обстановка, связанная с горением сухой травы и мусора сложилась на территории Курского района — 260 загораний, города Курска — 196 загораний, Курчатовского района — 36 загораний, Золотухинского района — 32 загорания, Фатежского района — 37 загорания.

В Фатежском, Мантуровском, Медвенском, Суджанском, Дмитриевском, Курском, Курчатовском, Льговском районах и городе Железногорске допущен переход огня на бесхозные постройки.

В связи с этим ГУ МЧС России по Курской области напоминает, что сухую растительностьсжигать запрещено.