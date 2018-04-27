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Курян оштрафовали за сжигание сухой травы
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Курян оштрафовали за сжигание сухой травы 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В настоящее время уже зафиксированы 983 загорания сухой растительности и мусора
С начала пожароопасного периода в Курской области зарегистрировано 983 загорания сухой травы и мусора, 84 человека были привлечены к административной ответственности.
Как пояснили в пресс-службе МЧС, наиболее сложная обстановка, связанная с горением сухой травы и  мусора сложилась на территории Курского района — 260 загораний, города Курска — 196 загораний, Курчатовского района — 36 загораний, Золотухинского района — 32 загорания, Фатежского района — 37 загорания.
В Фатежском, Мантуровском, Медвенском, Суджанском, Дмитриевском, Курском, Курчатовском, Льговском районах и городе Железногорске допущен переход огня на бесхозные постройки.
В связи с этим ГУ МЧС России по Курской области напоминает, что сухую растительностьсжигать запрещено.
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