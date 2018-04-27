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20 пожарных тушили горящее административное здание в Володарском районе
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20 пожарных тушили горящее административное здание в Володарском районе 

В городе N 37 минут назад
Фото: В городе N
20 пожарных и пять единиц техники тушили минувшим утром, 26 апреля, горящее административное здание в поселке Ильино Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Около семи часов утра в учреждении сработала автоматическая система передачи сигнала о задымлении. Информация поступила в 101-ю пожарную часть. На момент прибытия первых подразделений из-под крыши здания уже валил дым. Людей на момент происшествия внутри не было.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огонь уничтожил крышу здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Напомним, трое детей и девять взрослых спасены из горящего дома в Шахунье.
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