20 пожарных тушили горящее административное здание в Володарском районе

20 пожарных и пять единиц техники тушили минувшим утром, 26 апреля, горящее административное здание в поселке Ильино Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около семи часов утра в учреждении сработала автоматическая система передачи сигнала о задымлении. Информация поступила в 101-ю пожарную часть. На момент прибытия первых подразделений из-под крыши здания уже валил дым. Людей на момент происшествия внутри не было.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огонь уничтожил крышу здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.